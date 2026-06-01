Ordine: "Se fossi un pazzo scatenato, alla Galliani e Berlusconi, andrei a prendere Aquilani”
Nei giorni scorsi Franco Ordine, nota firma de Il Giornale, è stato tra i pochi a poter partecipare al meeting organizzato da Cardinale con i giornalisti italiani per raccontare del nuovo corso rossonero. Il giornalista, oggi ospite del talk di "SportMediaset Live" a Riccione dedicato al Milan, ha dato le sue sensazioni per il futuro. A quanto pare non sarà roseo:
FUTURO MILAN, LE PAROLE DI ORDINE
"Se non andavamo noi a parlare con questo qua, non avremmo mai capito cosa ha in testa. Adesso lo sappiamo e dico che il peggio deve ancora arrivare. Non vogliono italiani: devono parlare inglese. La prima premessa non deve essere che devono conoscere il calcio italiano. No! Da questo punto di vista, visto che di soldi a disposizione ce ne sono pochissimi, perché non hai la Champions. Se fossi un pazzo scatenato, alla Galliani e Berlusconi, andrei a prendere Aquilani”.
Aquilani, allenatore del Catanzaro, deve ancora annunciare quale sarà il suo futuro. Il giovane tecnico non è riuscito a vincere i playoff contro il Monza per arrivare in Serie A, ma si è dimostrato un allenatore con idee interessanti e capace di adattarsi anche a situazioni difficili.
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