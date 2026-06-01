Serie A, le date di inizio e fine calciomercato: si parte il 29 giugno

Serie A, le date di inizio e fine calciomercato: si parte il 29 giugnoMilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Manuel Del Vecchio
Le date di inizio e fine del calciomercato per la stagione 2026/27

Queste le date del calciomercato per la stagione 2026/27 in Italia.

Sessione estiva: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
Sessione invernale: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. 

Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.