Bergomi: “Non mi faccio ingannare da quello che è successo nelle ultime 10 giornate, so cosa può fare questa squadra"

vedi letture

Beppe Bergomi è convinto che il nuovo allenatore riuscirà a rendere il Milan una squadra offensiva nonostante la mentalità che ha avuto in questa stagione

Intervenuto a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del Milan e di quello che il prossimo allenatore dovrà fare per improntare la squadra in maniera più offensiva rispetto a questa stagione con Allegri. Di seguito le sue parole:

"Il Milan non è stato abituato a pressare è vero, però se tu lavori costantemente e quindi dai qualcosa a questi ragazzi ce la fanno. Agli attaccanti li devi far correre in avanti, ci vanno più volentieri. Il Milan ha giocatori da 1 contro 1, centrocampisti, mi viene in mente Rabiot, perché io non mi faccio ingannare da quello che è successo nelle ultime 10 giornate, so cosa può fare questa squadra. Poi certo ci saranno degli innesti, dei cambiamenti, però cambiare la mentalità. La migliore difesa per me è stata quella del Como e io non penso che i quattro difensori del Milan siano meno bravi di quelli del Como. Addestrandoli e facendo un certo tipo di lavoro si può fare. Pavlovic è l’unico che è stato valorizzato della linea difensiva, poi però De Winter è veloce, Tomori è veloce, hanno anche velocità".