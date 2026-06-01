Pulisic dopo il ritorno al gol: "Spero che ora la gente smetta di parlarne"

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L'attaccante americano, che non segnava dal 28 dicembre scorso, è tornato al gol nell'amichevole contro il Senegal

Christian Pulisic si è finalmente sbloccato e ieri nell'amichevole tra i suoi Stati Uniti e il Senegal ha terminato il suo lungo digiuno di gol iniziato lo scorso 28 dicembre. Dopo la partita, l'attaccante del Milan ha dichiarato: "Ho sentito grande fiducia. Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne. Mi sento bene e ora ovviamente è solo un'amichevole. Futuro? Ci aspettano partite importanti e devo essere pronto" le sue parole riportate da ESPN.

Il ct degli USA Mauricio Pochettino ha commentato così il ritorno al gol di Pulisic, in campo ieri solo nel primo tempo: "Sono contento anche per lui perché dopo un lungo periodo o alcuni mesi senza gol è tornato a segnare, il che è importante per un giocatore che si sta preparando per i Mondiali".