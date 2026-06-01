Leao vuole andare via? Il Milan ne prende atto, ma non lo svenderà: partirà solo a determinate condizioni economiche

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Rafael Leao ha dichiarato che il suo tempo al Milan è finito. I rossoneri hanno preso atto delle sue intenzioni, ma non intendono svenderlo

Le dichiarazioni di Rafael Leao, con cui ha praticamente annunciato di voler lasciare al Milan, hanno fatto parecchio rumore tra i tifosi, un po' meno in via Aldo Rossi dove in un certo senso si aspettavano queste parole. Ecco forse non pensavano che le avrebbe pronunciate in questo momento di caos totale nella società milanista, ma il concetto non ha sorpreso nessuno.

IL MILAN NON SVENDE LEAO

Come riferisce gazzetta.it, il Milan ha preso atto delle intenzioni di Leao e nessuno ha intenzione di strapparsi i capelli per il suo addio visto che da settimane l'attaccante portoghese era stato messo di fatto sul mercato. Ma in via Aldo Rossi vogliono che sia chiara anche un'altra cosa: il Diavolo non ha nessuna intenzione di svendere Rafa che era e resta un asset prezioso per il club milanista.

LEAO VIA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI ECONOMICHE

Dunque il Milan non metterà il bastone tra le ruote di Leao se vorrà andare via dopo sette anni, ma partirà solo a determinate condizioni economiche. Il portoghese ha aggiunto poi che la sua intenzione è di proseguire in un altro campionato europeo di prima fascia: al momento, va detto, non c'è la fila per il numero 10 rossonero, ma il Diavolo spera che il Mondiale possa essere la vetrina giusta per Leao per mettersi in mostra e attirare nuove pretendenti.