USA, il ct Pochettino ha commentato il ritorno al gol di Pulisic

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Dopo la vittoria nell'amichevole contro il Senegal, il ct degli USA ha commentato il ritorno al gol di Christian Pulisic

Christian Pulisic si è finalmente sbloccato e ieri nell'amichevole tra i suoi Stati Uniti e il Senegal ha terminato il suo lungo digiuno di reti iniziato lo scorso 28 dicembre. Dopo la partita, il ct degli USA Mauricio Pochettino ha commentato così il ritorno al gol dell'attaccante del Milan: "Sono contento anche per lui perché dopo un lungo periodo o alcuni mesi senza gol è tornato a segnare, il che è importante per un giocatore che si sta preparando per i Mondiali" le sue parole riportate da ESPN.

Anche Pulisic ha detto la sua dopo il match: "Ho sentito grande fiducia. Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne. Mi sento bene e ora ovviamente è solo un'amichevole. Futuro? Ci aspettano partite importanti e devo essere pronto".