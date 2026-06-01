Milan, le parole di Modric sanno di addio. Futuro al Real Madrid nello staff di Mourinho?

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Dopo essersi preso qualche giorno per smaltire la delusione per la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Luka Modric ha pubblicato questo messaggio sui social: "Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan".

Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, queste parole del centrocampista croato sanno di addio. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e per ora non ha ancora comunicato al Milan la sua decisione di rinnovarlo. In Spagna scrivono che Modric si ritirerà dopo il Mondiale e tornerà al al Real Madrid nello staff di José Mourinho.