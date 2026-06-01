News FOTO MN - Milan, continua la protesta dei tifosi: messaggi contro Cardinale, Ibra e Kirovski in giro per Milano

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I tifosi rossoneri continuano a contestare proprietà e (quel che ne rimane) dirigenza. Compaiono nuove scritte di protesta in zona San Siro

È finita la stagione, ma non si ferma il malcontento dei tifosi. Nei giorni scorsi, quando Cardinale era ancora presente a Milano, il tifo organizzato non ha mancato di fargli sapere che non c'è più pazienza e voglia di aspettare: il numero uno di RedBird sarà sempre contestato dal popolo rossonero. La protesta ovviamente non si è fermata lì.

CONTESTAZIONE MILAN: CARDINALE, IBRA E KIROVSKI NEL MIRINO DEI TIFOSI

La redazione di MilanNews.it ha raccolto gli scatti di nuove scritte lasciate in giro per Milano, soprattutto in zona San Siro, contro tutti i "superstiti" della scorsa stagione: i bersagli sono Cardinale e Ibrahimovic, ritenuti i responsabili di questa situazione quasi surreale. A loro si aggiunge anche Jovan Kirovski: il dirigente statunitense è stato riconfermato nonostante il fallimento col Milan Futuro, retrocesso in Serie D nella stagione 24/25. La tifoseria è stanca, la misura è colma, e chiede la cessione del club rossonero: nel frattempo, anche l'allontanamento di Zlatan da ruoli apicali e decisionali all'interno del Milan.

Di seguito tutte le scritte di protesta: "Ibra sabotatore, vattene". "Via le merde dal nostro Milan". "Cardinale go home". "Cardinale sanguisuga". "Kirovski dilettante dimettiti all'istante". I tifosi rossoneri ne hanno davvero per tutti.