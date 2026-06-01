Pasotto: "In questi giorni al Milan si respira un'aria da 'liberi tutti'"

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Il giornalista Marco Pasotto, su gazzetta.it, ha commentato così le parole di addio di Rafael Leao: "Una semplice presa d'atto. Non incredulità, e nemmeno sconforto, perché in fondo è qualcosa che - a determinate condizioni - sta bene a tutti e che in qualche modo si poteva mettere nel conto. Il Milan prende atto delle modalità con cui Leao si è di fatto messo sul mercato, dando l'addio al Diavolo, ma di certo non brinda per le tempistiche e le modalità scelte dal portoghese. Diciamo che il club probabilmente non si aspettava una presa di posizione così forte e così unilaterale in questo momento.

Il che certifica e sottolinea come allo stato attuale il Milan sia senza governanti, senza una colonna vertebrale: vale qualsiasi cosa, può succedere qualsiasi cosa, anche perché i pochissimi reduci dall'epurazione 'cardinaliana' sono comunque impegnati nel valutare le strade migliori per riempire le poltrone vacanti. Si respira un'aria da 'liberi tutti', in questi giorni, ed è un'aria che non porta con sé un buon odore".