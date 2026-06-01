Virdis e la frecciata a Ibra: "Chi si professava Dio forse vale meno di un angelo comune"

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Pietro Paolo Virdis, storico attaccante del Milan, pubblica un'analisi amara sull'attuale stato di salute del club rossonero

Non solo tifosi e addetti ai lavori, ma anche diversi ex rossoneri si dicono quantomeno perplessi per quanto riguarda le ultime peripezie del mondo Milan firmate Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Alla lista degli insoddisfatti si aggiunge Pietro Paolo Virdis, che con il Diavolo, tra le altre cose, ha vinto uno Scudetto e una Champions League: l'ex attaccante affida ad Instagram i suoi pensieri in questo momento di difficoltà per tutto l'ambiente rossonero:

MILAN IN DIFFICOLTÀ, IL PENSIERO DI VIRDIS

"Posto questa foto all’indomani della finale di Champions... dove noi siamo stati tante volte… questa fu la prima dopo tanti anni di attesa. Il risultato del “folle" sogno di Berlusconi, dei rischi d’infarto di Galliani, delle ossessioni di Arrigo… che però, unite, ci hanno portato sul tetto del mondo e dentro la storia.

Se guardo questa foto, oltre a non esserci più l’Alitalia alle spalle, non c’è neanche più il gruppo... la forza della coesione, del credere l’uno nell’altro, nella certezza di sapere che se facevo un cross uno dei miei compagni era lì ad aspettarlo e spesso io a riceverlo. Forse, in certi casi, la fantasia e la spontaneità di certi talenti è stata un po’ soffocata da schemi provati e riprovati... ma bene o male il guizzo del campione usciva sempre.

Tra di noi e dentro di noi abbiamo sempre creduto di potercela fare. Sapevamo che erano gli altri ad aver paura di noi. Ma alle nostre spalle c’era una società seria, di gente che credeva in un sogno e voleva realizzarlo. Oltre all’investimento di denaro, c’era soprattutto un investimento di passione, sentimento, quello che oggi non c’è più. Il vuoto totale di calore, passione, di quel vibrare al solo suono dell’inno, ai brividi dei cori della curva.

Piano piano hanno spento tutto... Via gli striscioni, in alto i prezzi, scelte discutibili, chi si professava Dio forse vale meno di un angelo comune... le parole stanno a zero. Contano i fatti. E qui più che i fatti si vedono fattacci... con tanta malinconia sempre e solo Forza Milan comunque".