Ibrahimovic-Milan, in cosa lavora concretamente Zlatan? I dubbi di Florenzi

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Le parole di Alessandro Florenzi sul lavoro di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Dubbi e riflessioni dell'ex terzino rossonero

Dubbi e riflessioni sono quelli che si porta dietro l'ex terzino del Milan Alessandro Florenzi che ha commentato così a Repubblica la stagione del Milan che si è chiusa senza la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito un estratto delle sue parole sul ruolo, oggi ancora poco chiaro di Zlatan Ibrahimovic nel Milan

"Innanzitutto bisogna capire quale è il ruolo di Zlatan, quello che gli si chiede. Dopodiché uno che ha fatto calcio a quei livelli sa come si sta in campo, come si sta in un gruppo, come si può creare qualcosa di bello e vincente. Se è la scelta corretta lo dirà solo il tempo. In questo mondo non c’è memoria: quello che è successo ieri, domani viene dimenticato. Il prato verde dà le risposte. I tifosi rivorrebbero Maldini? Secondo lei, se nel 2022 non avessimo vinto lo scudetto le persone avrebbero avuto la stessa opinione del Paolo dirigente? Per me è un illuminato anche in quella veste, uno come Sabatini e Leonardo. Però funziona così: i risultati ti dicono se sei giusto oppure no, nonostante questa cosa non mi piaccia".