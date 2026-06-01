Rabiot, numeri e gol con il Milan: il francese è stato spesso il motore della squadra

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Numeri e dati di Adrien Rabiot nella passata stagione con la maglia del Milan. Il francese è stato spesso determinante in gare cruciali

Prosegue l'estate del Milan, tra rivoluzioni e quel solito caos protagonista degli ultimi, due complicati anni del club rossonero, ad oggi senza Champions e allenatore per la prossima stagione. Infatti, il club di Via Aldo Rossi prosegue nella propria caotica ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 31 maggio non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. In più bisogna metterci le situazioni di alcuni giocatori rossoneri. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, entrambi ad ora lontani dal progetto rossonero, sempre che ce ne sia uno. Sul francese la situazione non è ancora chiara del tutto. Da una parte la possibile volontà di voler raggiungere Allegri, suo uomo fidato, a Napoli. Non sarebbe però così utopica l'ipotesi che il "cavallo" Restasse a sorpresa in rossonero per un'altra stagione.

RABIOT-MILAN: IL RENDIMENTO DEL FRANCESE

Con 33 presenze ufficiali condite da 6 gol e 5 assist, Rabiot è stato sicuramente l'uomo in più della squadra di Massimiliano Allegri. Un motore capace di accendersi in momenti cruciali della stagione. Dalla vittoria in rimonta contro il Torino, con un suo grande gol alla doppietta di Como. Rabiot insieme a Luka Modric è stato il simbolo di un Milan che, purtroppo ha visto rovinarsi quasi da solo l'ultima parte di stagione.