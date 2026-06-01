Nazionale, ci sarebbe anche Stefano Pioli in pole per la panchina azzurra

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Stefano Pioli allenatore dell'Italia? L'ipotesi di Luca Calamai a TMW. Prosegue il casting per la prossima panchina della nazionale

Una notizia che, se in caso fosse confermata potrebbe vedere un po' di Milan, o di ciò che è stato sulla prossima panchina della Nazionale italiana. Infatti, ci sarebbe anche Stefano Pioli in lista per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana? Infatti, il 22 giugno la Federazione Italiana Giuoco Calcio avrà il suo nuovo Presidente. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della terza mancata qualificazione Mondiale consecutiva, la federcalcio italiana ha bisogno una nuova guida con due candidati che sono emersi in maniera preponderante in queste settimane: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Tra le prime decisioni che dovrà prendere il nuovo numero uno del calcio italiano, anche quella del nuovo CT della Nazionale di calcio. Diversi i candidati in corsa. Luca Calamai, giornalista, ha commentato nell'Editoriale di Tuttomercatoweb.com così i possibili nomi dei nuovi CT azzurri:

ANCHE PIOLI IN LISTA COME CT AZZURRO?

"Il ballottaggio per la panchina azzurra pare sia tra Conte e Mancini. Con Pioli come terza opzione. lo di sicuro non restituirei la guida azzurra a Mancini che se n'è andato a metà percorso da traditore comprato dai soldi degli sceicchi. E' vero che Malagò è amico di Mancini ma ci deve essere il rispetto per i nostri colori, per il nostro Paese. Rispetto che Mancini ha calpestato". Queste le parole di Luca Calamai.