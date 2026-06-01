Pulisic-gol, ma non col Milan: il rendimento dell'americano in rossonero

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Dati e numeri in merito al rendimento di Christian Pulisic con la maglia del Milan. Nonostante il gol manchi da dicembre, Chris è stato spesso decisivo

Christian Pulisic è tornato a segnare un gol ufficiale, ma non con il Milan. L'americano è andato a segno ieri con la sua nazionale nella vittoria per 3-2 contro il Senegal. Un gol e un assist per Sergino Dest. Con la maglia rossonera la rete manca da tantisisimo: era il 28 dicembre e Pulisic segnava l'1-0 a San Siro contro il Verona. Da lì, un profondo momento di crisi condito solo con due assist in cinque mesi.

Infatti, prosegue l'estate così del Milan, tra rivoluzioni e quel solito caos protagonista degli ultimi, due complicati anni del club rossonero, ad oggi senza Champions e allenatore per la prossima stagione. Infatti, il club di Via Aldo Rossi prosegue nella propria caotica ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 1 giugno non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. In più bisogna metterci le situazioni di alcuni giocatori rossoneri. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, entrambi ad ora lontani dal progetto rossonero, sempre che ce ne sia uno, passando a Christian Pulisic. L'americano a meno di clamorose decisione sarà ancora al centro dell'attacco del Milan.

PULISIC-MILAN, TUTTI I GOL IN ROSSONERO

Dalla stagione 2022/2023 Christian Pulisic ha totalizzato in rossonero 134 presenze ufficiali mettendo a segno 42 gol e 27 assist. Nella passata stagione, nonostante un digiuno importante di gol, Pulisic ha segnato 10 gol in 34 presenze e messo a segno 4 assist.