Abate: "Paolo Maldini dirigente di alto livello, con una visione incredibile.."

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E' intervenuto così a Cronache di Spogliatoio, l'ex terzino del Milan Ignazio Abate, oggi attuale allenatore della Juve Stabia. Di seguito un estratto delle sue parole su Paolo Maldini e il grande rapporto di stima e fiducia avuto nel Milan.

ABATE ELOGIA MALDINI

Le parole ricche di orgoglio e rispetto di Abate per Paolo Maldini: "Quando andai ad allenare la primavera del Milan, Paolo Maldini mi aiutó tantissimo, dandomi sempre supporto e fiducia. Non mi faceva pesare il risultato, anzi mi faceva scegliere i ragazzi con cura, mi ha fatto andare dritto per la mia strada sempre con grande tranquillità perché l’obiettivo della società era quello di creare valore. Paolo è un dirigente e persona di alto livello e non devo essere io a dirlo, parla la storia e i risultati ottenuti sia in campo che fuori, è una persona con una grande visione. È stata una fortuna per me averlo incontrato..”