Milan, Leao può partire per 50-60 milioni. Ma non andrà al Fenerbahçe
Nei giorni scorsi, Rafael Leao è stato piuttosto chiaro sul suo futuro che sarà lontano dal Milan: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".
Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, l'attaccante portoghese può partire per 50-60 milioni di euro, ma il suo futuro non sarà al Fenerbahçe come ha ammesso anche il candidato alla presidente Hakan Safi che ha avuto un colloquio con Leao: "Dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber".
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