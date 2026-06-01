Milan, Leao può partire per 50-60 milioni. Ma non andrà al Fenerbahçe

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Rafael Leao lascerà il Milan per 50-60 milioni, ma il suo futuro non sarà in Turchia come ha ammesso anche il candidato alla presidente dal Fenerbahçe

Nei giorni scorsi, Rafael Leao è stato piuttosto chiaro sul suo futuro che sarà lontano dal Milan: "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan".

Secondo il Corriere della Sera in edicola oggi, l'attaccante portoghese può partire per 50-60 milioni di euro, ma il suo futuro non sarà al Fenerbahçe come ha ammesso anche il candidato alla presidente Hakan Safi che ha avuto un colloquio con Leao: "Dopo 10 minuti ho capito che non sarà il nostro nuovo bomber".