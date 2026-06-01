Pedullà: “Contatti Rabiot-Napoli ci sono già stati, bisogna aspettare che il Milan risolva i suoi problemi”
Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile trasferimento di Adrien Rabiot al Napoli, affermando che i contatti ci sono già stati.
Alfredo Pedullà, nel suo profilo X, ha rivelato che i contatti tra Rabiot e il Napoli sono già avvenuti e che adesso bisognerà aspettare che il Milan risolva i suoi problemi, in primis quello dell'allenatore e del direttore sportivo, per capire come verrà gestita l'operazione.
Ricordiamo che Rabiot ha un contratto con il Milan che scade nel giugno del 2028 e che Allegri lo ha convinto a venire al Milan l'anno scorso in seguito alla lite con Rowe. L'ottimo rapporto tra i due dunque, potrebbe rivelarsi ancora una volta decisivo per il trasferimento del francese.
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