Moretto: "Leao, ad oggi c’è la Turchia e qualche ammiccamento dall’Arabia. In Premier nessuno si è mosso"

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Leao annuncia di voler lasciare il Milan, ma al momento non c'è nessuna trattativa concreta in corso. Le ultime da Matteo Moretto

Le dichiarazioni di Rafa Leao hanno spiazzato un po' tutti per il tempismo. Il portoghese è destinato a lasciare il Milan in estate, ma al momento non ci sono né trattative concrete né squadre che fanno al caso del portoghese. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione.

FUTURO LEAO, LE PAROLE DI MORETTO

“Ci sono state anche dichiarazioni da parte del Fenerbahce. Il candidato legato, tra virgolette, a Paolo Maldini che concorre alla presidenza del Fenerbahce si è tirato fuori da questa discussione. Non abbiamo parlato mai di Fenerbahce per Leao. Ho sempre detto che il club interessato e pronto a fare una grande proposta a livello economico al giocatore era ed è il Galatasaray. Il Fenerbahce, di fatto, non è mai stato interessato a Leao. Poi ci sono state queste dichiarazioni pubbliche recentemente, però diciamo che il futuro di Leao, come ha detto lo stesso calciatore, sarà lontano da Milano e dal Milan, ma a dire vero, queste dichiarazioni hanno sorpreso un po’ anche chi vive, chi lavora intorno, chi circonda il calciatore.

Perché ad oggi non c’è una trattativa avanzata con un club. È vero che Leao ha detto che vuole cambiare aria, che vuole fare un passo differente per la sua carriera, all’estero. Ma fuori dall’Italia adesso ci sarebbe il Galatasaray. Ma il Galatasaray non ha neanche iniziato una trattativa con il Milan. Anche perché il Milan non ha ancora un direttore sportivo. Ci sono delle cose da sistemare. Poi c’è il Mondiale di mezzo, dipenderà anche da questo se arriveranno nuove offerte. Ad oggi c’è la Turchia e qualche ammiccamento dall’Arabia. In Premier ci sono club attenti ma nessuno si è mosso in questo momento”.