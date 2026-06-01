Fabrizio Romano: "Se il Milan dovesse scegliere Jaissle ci sarebbe lo scoglio Al-Ahli"

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Milan su Glasner e Jaissle: sull'allenatore dell'Al-Ahli potrebbe esserci uno scoglio importante. Le ultime di Fabrizio Romano

Questa sarà una settimana di incontri per il Milan (CLICCA QUI) lato allenatore: i rossoneri avranno contatti diretti con Oliver Glasner e Matthias Jaissle. Se per Glasner, in caso di accordo, non ci sarebbero problemi, per Jaissle potrebbe profilarsi uno scoglio importante. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione.

MILAN SU GLASNER E JAISSLE, IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO

“Mentre Glasner e libero e non bisogna parlare con nessun club, se Glasner accetta è tutto ok in cinque minuti, con Matthias Jaissle c’è l’Al-Ahli che non è un club semplice. È un club importante in Arabia Saudita con cui Jaissle ha vinto due volte la Champions asiatica: ha fatto un lavoro importantissimo ed è uno degli allenatori giovani più apprezzati a livello internazionale. Per lui bisognerebbe negoziare con l’Al-Ahli, e da quello che mi raccontano l’Al-Ahli non renderebbe la vita semplicissima a livello di compensazione e indennizzo se il Milan dovesse scegliere Jaissle.”