Fabrizio Romano: "Non solo Glasner ma anche Matthias Jaissle incontrerà il Milan questa settimana"

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Il Milan questa settimana incontrerà Oliver Glasner e Matthias Jaissle. I rossoneri sono ancora alla ricerca di un allenatore dopo l'esonero di Allegri

Siamo al primo giugno ma il Milan è ancora senza dirigenza e allenatore. La ricerca per il nuovo tecnico però sembra andare verso le sue fasi conclusive. Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, racconta che i rossoneri in questa settimana incontreranno di persona sia Glasner che Jaissle. Le sue dichiarazioni.

IL MILAN INCONTRA GLASNER E JAISSLE: LE ULTIME DI FABRIZIO ROMANO

“Domani si vedranno Oliver Glasner e il Milan. Non a Milano, non in Italia, neanche in Austria. L’incontro sarà all’estero. Ci sarà questo primo faccia a faccia, questa prima interview, tra Oliver Glasner e la dirigenza del Milan per capire se c’è feeling, per capire se può essere l’uomo giusto, per capire, da entrambe le parti, se scatta la scintilla. Ci sarà questo contatto diretto.

Un altro allenatore che posso dirvi incontrerà il Milan e i propri rappresentati durante questa settimana, non domani, più avanti, sarà Matthias Jaissle, allenatore dell’Al-Ahli. Altro allenatore della formazione legata a Ralf Rangnick. Noi facciamo cronaca: ci saranno questi incontri con la dirigenza del Milan. Poi bisognerà capire chi sarà il prescelto, cosa succederà con Rangnick, e che strada vorrà prendere il Milan. Se seguire la strada legata a Rangnick e agli allenatori a lui graditi, oppure seguire un’altra strada. Dobbiamo seguire una direzione per il futuro del Milan, ma posso dirvi che non solo Glasner ma anche Matthias Jaissle incontrerà il Milan".