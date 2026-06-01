Primo Piano MN - Futuro Milan, prende forza la pista Rangnick nelle idee della dirigenza. I possibili scenari

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Comincia a delinearsi il futuro del Milan: nelle idee della dirigenza prende forza la pista che porta a Ralf Rangnick

Dopo i licenziamenti di massa di una settimana fa, era lunedì 25 maggio, il Milan non è ancora riuscito a colmare i vuoti dirigenziali e tecnici lasciati dall'addio di Furlani, Tare, Moncada ed Allegri. Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli hanno prima provato percorrere le strade che portavano in Spagna: sia Iraola che Xavi, per motivi diversi, hanno detto di no. E allora a partire dalla seconda metà della scorsa settimana hanno cominciato a delinearsi due strade precise.

FUTURO MILAN: DUE STRADE

La prima porta a Ralf Rangnick: l'attuale CT dell'Austria sarebbe anche disposto a sposare, con sei anni di ritardo, l'avventura rossonera. Ma a condizioni ben precise: vuole essere il plenipotenziario dell'area sportiva per controllare personalmente e maniacalmente tutti i meccanismi per rilanciare il Milan. Dalla prima squadra al Settore Giovanile, fino ai metodi di lavoro condivisi tra tutte le categorie e le squadre rossonere: tutto nelle mani del manager tedesco, compresa la scelta dell'allenatore. La seconda conduce ad un DS più tradizionale, che avrebbe riportato tutto ad un'AD: i nomi sondati sono quelli di Ramon Planes come dirigente e Mauricio Pochettino, anche lui impegnato da CT, come allenatore.

FUTURO MILAN: PRENDE FORZA L'IDEA RANGNICK

Apprende la redazione di MilanNews.it che nelle ultime ore la linea che sembra prevalere nelle idee della dirigenza rossonera è quella che porta a Ralf Rangnick: il tedesco prenderebbe le redini di tutta l'area sportiva del club e affiderebbe la panchina ad un suo delfino. Ci sono però ancora diversi nodi da sciogliere. Il primo è il più importante: Rangnick è il ct dell'Austria e sta facendo così bene il suo lavoro che ha un'importante offerta di rinnovo sul tavolo da parte della Federazione Austriaca. Il manager avrà presto un incontro con i vertici della nazionale che guida per mettere in chiaro quello che sarà il suo futuro: idealmente una decisione verrà presa prima del Mondiale.

FUTURO MILAN: I POSSIBILI ALLENATORI CON RANGNICK

Nel caso in cui dovesse esserci la fumata bianca per Der Professor si andrebbe poi a dover individuare il profilo giusto da far sedere sulla panchina rossonera. Dicevamo, la cerchia dovrebbe restringersi tra i suoi delfini: i nomi caldi al momento sono quelli di Oliver Glasner, domani ci sarà un contatto diretto con lui, e Matthias Jaissle. Se Glasner è libero e potrebbe firmare in qualsiasi momento, è molto diversa la situazione di Jaissle: il giovane tecnico tedesco (38 anni) è legato all'Al-Ahli fino al 2027 e percepisce uno stipendio monstre di 12 milioni di euro l'anno ed esiste una clausola che prevede il pagamento dell’intero valore residuo del contratto in caso di risoluzione anticipata. Facile capire quale, al momento, sia il profilo più facile da raggiungere.

Ma prima bisognerà aspettare che Rangnick prenda una decisione sul suo futuro. Austria o Milan, il manager ex Red Bull presto arriverà ad una scelta. Nel frattempo prende sempre più forza nelle idee del Milan.

di Pietro Mazzara.