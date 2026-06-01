Primo Piano ESCLUSIVA MN - Turci (DAZN): "Difficile che Cardinale possa vendere il Milan, Allegri ha colpe ma non ha sbagliato solo lui"

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Le considerazioni di Tommaso Turci, giornalista di DAZN in esclusiva a MilanNews.it. Il suo pensiero sul delicato momento del Milan

Il futuro del Milan è sempre un mix tra rivoluzione e caos, con la squadra che purtroppo ad oggi non ha ancora preso la sua forma, a pochissimo dall'inizio del calciomercato. Così, in merito a questo e molto altro, Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il futuro di Gerry Cardinale, le colpe e responsabilità di Massimiliano Allegri e un Milan che dovrà ripartire da certezze e nuove figure. Questa l'intervista completa.

Gerry Cardinale rimarrà tanto tempo al Milan?

"Vedo difficile l'addio di Cardinale a breve, perchè non è ancora rientrato del tutto negli investimenti fatti. Ancora una volta il Milan dovrà ripartire da capo, cambiando tutto. Non è solo un tema sportivo, ma di credibilità del progetto che ad oggi sta mancando".

Le colpe di Allegri..

"Allegri ha le sue responsabilità, come tutti. Quando la squadra ha mancato l'obiettivo scudetto andando così verso la Champions, il Milan si è trasformato in una squadra fragile mentalmente, c'è stato un crollo mentale nel girone di ritorno, che è stato di basso livello".

Da chi ripartire per il futuro?

"Difficile dirlo. Negli ultimi anni sono state troppe le teste che hanno deciso e che non hanno fatto il bene del Milan. Mi auguro si possa ripartire da gente con competenza in dirigenza e da uno spirito di squadra che è mancato negli ultimi tempi. Bisogna lavorare prima di tutto per il bene del Milan".

Un tracollo così assurdo

"Negli ultimi mesi la squadra non mi ha mai dato l'idea di essere pronta, affidabile. Mi vengono in mente le vittorie contro Verona e Genoa. Può quindi diventare un problema affrontare il Cagliari in casa, se le energie mentali sono queste. Poi la gestione dell'imprevisto è quella che è mancata al Milan. Quando le cose andavano male non c'è mai stata una reazione giusta, anche da parte dei giocatori che non hanno portato valore, soprattutto lì in attacco"