Di Marzio: "Confermato l'incontro con Glasner di domani. I tempi cominciano a stringere"

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Gianluca Di Marzio racconta le ultime sull'allenatore del Milan: confermato l'incontro con Oliver Glasner di domani. C'è Rangnick sulllo sfondo

Torna Calciomercato - L'Orginale su Sky Sport e Gianluca Di Marzio parla dell'incontro del Milan di domani con Oliver Glasner. È probabile che il nome del tecnico tedesco arrivi su input di Ralf Rangnick.

MILAN SU GLASNER, LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO

"Contatti con Glasner confermati per domani. Di solito prima si sceglie il DS e poi l’allenatore, bisognerà capire se il Milan troverà il dirigente giusto. Sappiamo che ha contattato Rangnick, ma Rangnick deve fare il Mondiale con l'Austria. Lui vuole decidere quasi tutto, Glasner è sicuramente un suo nome. Se il Milan vuole approfondire su Glasner può darsi che l’input sia arrivato da lui. Non credo che sia l’unica candidatura quindi aspettiamo che il casting proceda perché i tempi cominciano a stringere anche se siamo al primo di giugno".