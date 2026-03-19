Masala: "In avanti il nome più caldo sembra essere quello di Retegui, in pole su Guirassy, altro osservato speciale"

vedi letture

Andrea Masala, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Milan, contiamo fino a tre: così Allegri progetta la squadra del futuro, giusto per non abituarsi a inseguire. Un rinforzo in difesa, uno a centrocampo e, soprattutto, un centravanti vero, non un surrogato. Il club rossonero è a caccia da tempo, ha già individuato i candidati per la prossima stagione: per le retrovie si punterà in prima battuta su Gila, della Lazio. Per l’asse mediano c’è nel mirino Goretzka, a parametro zero, che andrebbe a riempire la casella che verrebbe liberata da Fofana. In avanti il nome più caldo sembra essere quello di Retegui, in pole su Guirassy, altro osservato speciale. Il tris di rinforzi sarebbe indispensabile per costruire una rosa non soltanto capace di un piazzamento tra le prime quattro in A, ma in grado di lottare per lo scudetto e di rientrare a testa alta nella Champions League, ritenuta l’habitat naturale da chi la ha conquistata in sette edizioni".

La Pace di Milanello

Come ogni ripresa degli allenamenti post partita, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono ritrovati per prima cosa in sala video per analizzare tutte le cose che non sono andate nella gara persa contro la Lazio. È stata un'occasione sia per Leao che per Pulisic di ragionare a mente fredda sulle situazioni tecnico-tattiche accadute in campo: il portoghese, davanti al resto della squadra, ha chiesto scusa al compagno per la reazione eccessiva e i due in campo si sono dati anche la mano. Un segno di ripartenza in tutti i sensi: Allegri non vuole distrazioni di nessun tipo ed è focalizzato solamente sul Torino, necessario che anche i suoi giocatori lo siano facendo tesoro di quanto accaduto in passato ma sotterrando qualsiasi possibile elemento di attrito.