Il gesto d'amore di Modric. Il Milan spera che resti anche nel 2027

vedi letture

Poche volte si è visto un giocatore che è arrivato al Milan e non ha mai perso l'occasione per ribadire il suo amore infinito per i colori rossoneri. E fa ancora più effetto se si pensa che stiamo parlando di Luka Modric, uno che in carriera ha vinto ben sei Champions League, ma che quando parla del Diavolo lo fa sempre con grande emozione.

GESTO D'AMORE - Il campione croato ha fatto un gesto che sicuramente farà piacere a tutti i tifosi milanisti che ogni giorno sui social e allo stadio non gli fanno mai mancare il loro affetto: da ieri, infatti, il Museo Mondo Milan "ospita" il Pallone d'Oro vinto da Luka Modric nel 2018. Il centrocampista rossonero ha spiegato: "Quando il club mi ha parlato per la prima volta di questa idea, per me non c'è stato alcun dubbio nel farlo: fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono sentito benissimo e amato da tutti i tifosi. Questo è un gesto piccolo piccolo per ricambiare tutto l'affetto che mi è stato rivolto sin dal giorno che sono arrivato al Milan". Parole che confermano ancora una volta tutto il suo amore per il Milan e per i suoi tifosi.

DA SOGNO A REALTÀ - Accanto al Pallone d'Oro c'è un pannello con alcune foto e dichiarazioni che ripercorrono la carriera di Modric, in particolare la foto da bambino con la tuta rossonera: "È stupendo vedere questa foto. Mi riporta a tanti ricordi perché quando ero bambino ero un grande tifoso del Milan: ora, trent'anni dopo, giocare per questo grande club è davvero stupendo, un sogno divenuto realtà. Non mi aspettavo che questo sarebbe successo ma alla fine le cose arrivano quando meno te le aspetti. Ho realizzato questo sogno e me lo sto godendo sin dal primo giorno: sono davvero grato per tutto quello che il Club e i tifosi mi stanno dando sin dall'inizio".

UN'ALTRA STAGIONE INSIEME - Un sogno diventato realtà che in via Aldo Rossi sperano non duri un solo anno. L'estate scorsa, come ricorda stamattina La Gazzetta dello Sport, Modric ha firmato un contratto annuale da 3,5 milioni di euro, con opzione fino al 2027. Di fatto non ci sarà da discutere sull’aspetto economico, ma la scelta sarà unicamente del giocatore che deciderà in base alle sue motivazioni e al suo stato di forma. Dirigenti, allenatore, compagni di squadra e ovviamente tifosi sperano che il croato possa prolungare e giocare anche la prossima stagione con la maglia del Milan. Il club spera di avere una risposta prima dell'inizio del Mondiale, ma chiaramente è pronto a concedere qualche settimana in più per riflettere al suo Pallone d’oro.