Napoli, Giuffredi: "Credo che vedremo Di Lorenzo dopo il match contro il Milan, a metà del mese d’aprile"

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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo recupererà per la sfida col Milan di fine marzo? Ad aggiornare sulle sue condizioni è intervenuto a Radio CRC il suo agente Mario Giuffredi. Le sue dichiarazioni:

"Credo che vedremo Giovanni dopo il match contro il Milan a metà del mese d’aprile. Gli infortuni vanno curati, seguiti, monitorati e aggiornati di settimana in settimana. Se così fosse, sarebbe davvero un miracolo poiché noi pensavamo che i tempi di recupero fossero molto più lunghi. Nonostante Di Lorenzo abbia 33 anni, lui non è una persona normale. Dal punto di vista professionale riesce con la sua forza di volontà ad anticipare i tempi di recupero. Giovanni non si sposta di un millimetro, lui rimane sempre uguale. Andate a vedere tutte le rose della Serie A e ditemi quanti Di Lorenzo ci sono, non so se ne troverete altri due. Di Lorenzo è un caso da studiare".