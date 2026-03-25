Infortunati Napoli: Rrahmani non dovrebbe farcela per il Milan, così come Di Lorenzo

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TMW ha riportato la tabella dei rientri del Napoli in vista della sfida contro il Milan: "Rrahmani, fermo da cinque partite dopo aver già saltato alcune gare a inizio stagione, è il più vicino al rientro. L’obiettivo è riaverlo dopo la sosta per le Nazionali, anche se non dovrebbe essere disponibile subito per le sfide contro Milan e Parma. Il ritorno più probabile è fissato per la gara con la Lazio, quando Conte spera di poter contare nuovamente su uno dei pilastri della linea difensiva. Gli infortuni hanno colpito soprattutto il centrocampo nel corso dell’anno. De Bruyne e Anguissa sono rimasti fuori per oltre tre mesi, mentre McTominay ha ritrovato spazio solo di recente, tornando titolare contro il Cagliari e firmando anche il gol decisivo. Gilmour ha dovuto operarsi per pubalgia, ma nelle ultime partite è tornato a disposizione.

In questo contesto Elmas è stato l’unico sempre presente, adattandosi tra trequarti e mediana. Problemi anche dietro, dove Juan Jesus e Buongiorno hanno avuto diversi stop, con quest’ultimo diventato comunque un punto fermo del reparto. Per rivedere Di Lorenzo servirà ancora qualche settimana, mentre per Neres il rientro è previsto più avanti, in vista delle ultime gare di maggio. Tempi simili anche per Vergara, fermato a inizio marzo. Conte spera di riavere tutti per il momento decisivo della stagione".