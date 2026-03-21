Torino, D'Aversa: "Nel secondo tempo avremmo meritato un risultato di pareggio"

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Roberto D’Aversa ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

Sulla partita:

“Nel primo tempo avremmo meritato di tornare nello spogliatoio con un risultato diverso. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, è stato bravo Maignan a far sì che questo non accadesse. Poi ci sono stato quei sette minuti iniziali del secondo tempo, non avendoci comunicato il cambio di sistema di gioco loro, che ci ha messo in difficoltà. Lì una squadra deve sapere soffrire e non concedere due gol, anche se nel secondo tempo avremmo meritato un risultato di pareggio. In quella circostanza se avessimo preso solo un gol la partita probabilmente l’avremmo potuta recuperare. C’è rammarico solo sul risultato, sul resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Mi dispiace soprattutto per loro. Merito al Milan che ha vinto la partita ma mi miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso questa sera".