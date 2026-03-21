Torino, i convocati per la partita col Milan. Assenti Aboukhlal e Njie

Torino, i convocati per la partita col Milan. Assenti Aboukhlal e NjieMilanNews.it
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Oggi alle 14:34L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Questi i convocati di Roberto D’Aversa per la sfida di questo pomeriggio a San Siro tra Milan e Torino. Assenti Aboukhlal e Njie.

Portieri: Israel, Paleari, Siviero.

Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianiuc, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.

Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic.

Attaccanti: Adams, Kulenovic, Simeone, Zapata.