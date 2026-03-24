Il Napoli conta 12 giocatori convocati in nazionale

Il Napoli conta 12 giocatori convocati in nazionaleMilanNews.it
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Ieri alle 20:40L'Avversario
di Francesco Finulli

La prossima partita del Milan, al rientro della sosta, promette di essere una di quelle partite-bivio per la stagione: in uno stadio "Diego Armando Maradona" che già oggi si annuncia infuocato, i rossoneri sfideranno il Napoli di Antonio Conte che, da qualche giornata, sembra aver ritrovato la forma migliore, anche grazie ai calciatori rientrati dai vari infortuni. Una gara che non metterà solamente in palio il secondo posto momentaneo e punti importanti per avvicinarsi alla Champions League, ma anche la possibilità di mettere pressione all'Inter e aspettare eventuali passi falsi nerazzurri.

Anche il Napoli deve fare a meno di diversi calciatori in questa sosta per le nazionali: Cont non avrà a disposizione in questi giorni 12 calciatori. Di seguito la lista completa, comunicata sui canali ufficiali del club azzurro, con i relativi impegni:

Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano: Italia-Irlanda del Nord (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Elmas: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

De Bruyne: Usa-Belgio (28 marzo), Messico-Belgio (1 aprile) - Amichevoli

Gilmour, McTominay: Scozia-Giappone (28 marzo), Scozia-Costa d'Avorio (31 marzo) - Amichevoli

Lobotka: Slovacchia-Kosovo (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Hojlund: Danimarca-Macedonia (26 marzo), eventuale finale (31 marzo) - Play off Mondiali

Milinkovic-Savic: Spagna-Serbia (27 marzo), Serbia-Arabia Saudita (31 marzo) - Amichevoli

Olivera: Inghilterra-Uruguay (27 marzo), Algeria-Uruguay (31 marzo) - Amichevoli