Lesione al bicipite femorale, la Roma perde Konè per un mese

Lesione al bicipite femorale, la Roma perde Konè per un meseMilanNews.it
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Oggi alle 15:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La Roma perde Manu Konè. Il centrocampista, uscito nel primo tempo della sfida di Europa League contro il Bologna, ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco.

Il francese ha già iniziato il percorso riabilitativo con tempi di recupero che sono stimati in circa 4 settimane; Konè, visto il mese di stop forzato, salterà di sicuro il big match contro Inter del prossimo 5 aprile mentre è in dubbio per quello contro l'Atalanta, sfida fissata per il 18 aprile. (ANSA).