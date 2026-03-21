Milan, occhio al cartellino: quattro a rischio squalifica per il Napoli

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Oggi alle 12:24News
di Federico Calabrese

Questo pomeriggio il Milan ospiterà il nuovo Torino di Roberto D'Aversa. I rossoneri devono necessariamente vincere per mettere pressione all'Inter ma anche per rispondere al Napoli che ieri ha vinto sul campo del Cagliari. E attenzione proprio alla sfida contro i partenopei.

Come riporta il Corriere dello Sport, occhio alla diffida perché -  al rientro dalla sosta - i rossoneri saranno ospiti del Napoli al "Maradona" in un match decisivo per il secondo posto: a rischio squalifica, in caso di ammonizione nel match di oggi, Modric, Saelemaekers, Fofana e Athekame. 