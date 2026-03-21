Fullkrug, una chance d'oro: il tedesco alla ricerca di gol per provare a scrivere il suo futuro

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Questo pomeriggio il Milan sarà di scena a San Siro per la sfida contro il Torino. L'obiettivo per i rossoneri è duplice: da un lato bisogna mettersi pressione all'Inter e cercare di portarsi a -5 dai nerazzurri, dall'altra bisogna rispondere al Napoli che ieri ha vinto sul campo del Cagliari prendendosi momentaneamente il secondo posto in classifica. Massimiliano Allegri si aspetta una prova di forza dai suoi, dopo la brutta sconfitta esterna sul campo della Lazio che ha compromesso, e non di poco, la corsa scudetto i danni dei nerazzurri.

Doveva essere l'occasione per Rafa Leao di rifarsi dopo il caos dell'Olimpico, ma il portoghese mancherà per un fastidio all'adduttore. Max Allegri, al suo posto, dovrebbe schierare Niclas Fullkrug, pronto a duettare con Christian Pulisic nel tandem d'attacco rossonero. Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport, per il centravanti tedesco è la seconda occasione da titolare dall'inizio della sua avventura al Milan. Un'avventura altalenante e sfortunata.

E' arrivato, partito titolare e poi si è infortunato. Nonostante questo, voleva essere a tutti i costi a disposizione di Allegri, che ne ha elogiato la voglia di sacrificio. Non è più partito titolare e ha segnato solo un gol, al Lecce. Oggi per lui è una grande occasione, per portare gol pesanti ma anche per provare a segnare il suo futuro. Il riscatto dal West Ham è ora in dubbio, i rossoneri potrebbero acquistarlo a titolo definitivo per 5 milioni di euro.

La voglia di sacrificio non può bastare, Fullkrug deve dimostrare di poter essere una buona pedina nello scacchiere offensivo di Allegri. Era stato acquistato per essere un'alternativa a gara in corso e per risolvere, con le sue qualità, quelle gare sporche, da 0-0. Tra infortuni e altri problemi, ha avuto poco spazio a disposizione. Oggi ecco una chance che stava aspettando da molto tempo, deve giocarsela nel migliore dei modi per provare a indirizzare il suo futuro.