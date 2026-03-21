Il Milan stasera a San Siro con una novità: ecco quale

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Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Torino e lo farà con una novità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri scenderanno in campo con la quarta maglia, color argento e a maniche lunghe. E' la stessa indossata da Maignan a fine febbraio contro il Parma.

Probabile formazione Milan: Leao non convocato, con Pulisic c'è Fullkrug

La grande notizia della vigilia rossonera di Milan-Torino, gara che si giocherà domani pomeriggio a San Siro alle ore 18 in occasione del 30° turno del campionato di Serie A Enilive, è l'assenza di Rafael Leao dai convocati. Secondo quanto è emerso nel pomeriggio, dalla voce del collega Peppe Di Stefano, il portoghese non ha partecipato all'allenamento di rifinitura che si è tenuto dopo pranzo. Il motivo? Secondo quanto viene comunicato dal club, il calciatore ha patito una riacutizzazione del problema all'adduttore che per la prima volta, ironia della sorte, si era infortunato proprio nel primo tempo della partita di andata contro il Torino. Il numero 10, dopo le tante polemiche in settimana, non sarà della partita.

Al suo posto Massimiliano Allegri va verso l'impiego di Niclas Fullkrug dal primo minuto accanto a Christian Pulisic: mossa che è resa possibile anche dal ritorno in panchina dopo quattro mesi di Santiago Gimenez. Allegri, che ha confermato la convocazione del messicano, avrà una scelta a gara in corso nel ruolo di centravanti. Si rivedranno da titolari anche Adrien Rabiot, accanto a Modric e Fofana, e Davide Bartesaghi a sinistra che farà nuovamente accomodare a bordocampo Estupinan. Sull'altra corsia conferme per Saelemaekers. Per la retroguardia non c'è molto margine di manovra: davanti a Maignan troveranno spazio Tomori, De Winter e Pavlovic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic, 9 Fullkrug

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 7 Gimenez, 18 Nkunku

All. Allegri