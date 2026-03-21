live mn Verso Milan-Torino: Leao out ma niente lesioni, al suo posto c'è Fullkrug

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Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug

12.50 - DOVE VEDERE MILAN-TORINO

Data: sabato 21 marzo 2026

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

12.35 - Dopo lo stop di ieri in allenamento, con il giocatore che oggi non sarà della partita, apprende la redazione di MilanNews.it che gli esami svolti in data odierna da Rafa Leao non hanno evidenziato lesioni all'adduttore. Durante la stagione il portoghese ha avuto continui fastidi fino a qualche settimana fa: nell'ultimo mese sembrava che l'adduttore destro non desse più problemi, se non in modo sporadico. Nella giornata di ieri invece è tornato a "farsi sentire" con il conseguente stop che gli farà saltare Milan-Torino di questo pomeriggio. Il giocatore dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un check con lo staff medico della nazionale.

12.30 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Rossi M. - Moro

IV uomo: Doveri

VAR: Nasca

AVAR: Maresca

12.15 - MILAN-TORINO, INDISPONIBILI E DIFFIDATI

Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Leao

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

12.00 - La grande notizia di Milan-Torino, gara che si giocherà oggi pomeriggio a San Siro alle ore 18 in occasione del 30° turno del campionato di Serie A Enilive, è l'assenza di Rafael Leao dai convocati. Secondo quanto è emerso nel pomeriggio il portoghese non ha partecipato all'allenamento di rifinitura che si è tenuto dopo pranzo. Il motivo? Secondo quanto viene comunicato dal club, il calciatore ha patito una riacutizzazione del problema all'adduttore che per la prima volta, ironia della sorte, si era infortunato proprio nel primo tempo della partita di andata contro il Torino.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Vivete con noi l'avvicinamento a Milan-Torino, che si giocherà questo pomeriggio alle 18.00 a San Siro. Nel match valido per la 30^ giornata di Serie A mister Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Rafa Leao: dopo una settimana di polemiche il portoghese ieri ha accuso di nuovo dolore all'adduttore e oggi non risulta tra i convocati. Torna però Gimenez, anche se il messicano non ha neanche un tempo nelle gambe. Una partita importantissima e da non sottovalutare, visto anche che il Napoli ieri pomeriggio ha vinto a Cagliari e ha superato momentaneamente il Milan in classifica.