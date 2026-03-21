Lo Bello: "Rijkaard mi insultò e mi sputò, Costacurta disse al guardalinee che eravamo disonesti"

Lo Bello: "Rijkaard mi insultò e mi sputò, Costacurta disse al guardalinee che eravamo disonesti"MilanNews.it
Oggi alle 16:11News
di Manuel Del Vecchio

L’ex arbitro Rosario Lo Bello, intervistato da La Stampa, è tornato sull’episodio più discusso della sua carriera: il noto Verona-Milan della stagione 1989/90, ferita ancora aperta nel mondo rossonero che decise evidentemente la corsa scudetto a favore del Napoli. Queste le sue parole:

È stata la sua partita più brutta?

“Perché la definisce la mia partita più brutta? Sacchi fu espulso insieme a tre giocatori, ma mi chiedo cosa avreste fatto voi al posto mio. Van Basten si tolse la maglia e la gettò a terra per protestare, Rijkaard mi insultò e mi sputò, Costacurta disse al guardalinee che eravamo disonesti. Non potevo fare finta di niente”.