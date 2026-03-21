Pellegatti: "Allegri ha già informato i dirigenti su quale debba essere la tipologia dei giocatori da inserire nel futuro Milan"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul Milan: "Troppa pressione? Mancanza di maturità? Limiti strutturali? Mi sto arrovellando, da tante ore, per capire quali siano le ragioni di una partita che ha demoralizzato e cancellato tanti sogni divertenti e spettacolari alle migliaia di tifosi presenti all’Olimpico e ai milioni di tifosi sparsi per il mondo. Molti di loro, e io sono fra questi, non hanno seguito il consiglio di Massimiliano Allegri, che, almeno in pubblico, aveva sempre indicato quale fosse il vero obiettivo del Milan ’25-’26: la qualificazione alla prossima Champions League. Conoscendo a fondo le carenze della rosa e forse anche quelle mentali di un gruppo, forse non ancora pronto a sopportare le tensioni di una lotta al vertice, nella fase più calda della stagione.

Per questo motivo, il tecnico livornese ha già informato i dirigenti su quale debba essere la tipologia dei giocatori da inserire nel futuro Milan. Il mercato deve essere subito impostato per trovare più… Rabiot possibili, utili sul piano della personalità, del carisma, della classe, dello stile. Niente scommesse, ma solo certezze, almeno all’inizio della campagna acquisti. Devono seguire le volontà di Max, ma non è ancora certo, almeno visti i primi rumors, perché non sembrano esistere alternative se vogliono tenere Allegri".