Corsa Scudetto, Marotta: "L'Inter è la lepre che sta fuggendo ed è più facile fare il cacciatore"
Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto in videocall alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow di Milano Finanza. Le sue parole sulla corsa scudetto:
"L'Inter è la lepre che sta fuggendo ed è più facile fare il cacciatore. Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile. Noi siamo competitivi e convinti di potercela fare. Voglio trasmettere ottimismo alla squadra e ai nostri tifosi".
Sull'ipotesi di un investimento di Oaktree per NBA Europe: "Pura ipotesi. Non ho aggiornamenti o elementi, io rappresento l'Inter e questo riguarda la proprietà. Posso garantire che esiste un rapporto eccezionale tra RedBird e Oaktree. So che c'è un interesse di Oaktree per questo progetto, che la Nba vuole portare in Europa il loro spettacolo e che Milano è tra le città desinate".
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