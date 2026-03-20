Torino, oggi la conferenza stampa di D'Aversa alla vigilia della partita contro il Milan
MilanNews.it
Sul sito ufficiale del Torino si legge che "Oggi, venerdì 20 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con il tecnico Roberto D'Aversa per la presentazione di Milan-Torino, 30a giornata del campionato di Serie A Enilive". I granata non specificano l'orario dell'evento.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18
Pubblicità
L'Avversario
Succede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerumedi Luca Serafini
Le più lette
3 Futuro Leao, Serafini: "Nonostante tutto, me lo terrei stretto. E' l'unico giocatore del Milan che può vincere da solo le partite"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Milan, attacco flop nel 2026: solo sette gol segnati dalle punte. Ma Allegri non cambia: avanti con il 3-5-2 e con Leao-Pulisic
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com