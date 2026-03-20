Torino, oggi la conferenza stampa di D'Aversa alla vigilia della partita contro il Milan

Torino, oggi la conferenza stampa di D'Aversa alla vigilia della partita contro il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 07:48L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Sul sito ufficiale del Torino si legge che "Oggi, venerdì 20 marzo, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, avrà luogo l'incontro per i media con il tecnico Roberto D'Aversa per la presentazione di Milan-Torino, 30a giornata del campionato di Serie A Enilive". I granata non specificano l'orario dell'evento.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18