Udinese, lesione al polpaccio per Buksa: prova a rientrare per la gara prima del Milan
(ANSA) - UDINE, 16 MAR - Udinese Calcio comunica che l'attaccante polacco Adam Buksa ha riportato una lesione miofasciale al soleo del polpaccio sinistro durante le recenti gare. La punta si era fermata poco prima della gara casalinga persa contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà monitorato settimana per settimana.
Secondo le valutazioni mediche, Buksa dovrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta per le nazionali, compatibilmente con il decorso dell'infortunio. Salterà dunque sicuramente l'anticipo di venerdì a Genova e cercherà di tornare per la gara casalinga di Pasquetta contro il Como. (ANSA).
Il Milan ospiterà l'Udinese nella giornata successiva a quella di Pasquetta, nel weekend del 12 aprile.
Pubblicità
L'Avversario
La Russa: "Come per 40 anni la sinistra ha avuto l'egemonia culturale, nel calcio c'è stata l'importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all'Inter"
Fine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambrodi Pietro Mazzara
Le più lette
2 LIVE MN - Pavlovic: "Leao e Pulisic almeno in allenamento si cercano? Non è colpa loro. Ci sono state tante partite in cui credevamo di poter fare meglio"
3 LIVE MN - Sarri: "Allegri dice che siamo stati squadra da contropiede? Le nostre caratteristiche si possono accompagnare"
06:47 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
3-5-2, 4-3-3 o 4-2-3-1? Di certo c'è solo che la manovra offensiva del Milan al momento è piatta, a prescindere dal modulo e dall'avversario
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
MN - Dentro il "caso Leao": i retroscena tra rinnovo congelato, problemi tattici e fiducia da riconquistare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com