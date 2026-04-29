Matic carica l’ambiente: “Col Milan partita difficile ma anche noi siamo forti, siamo fiduciosi”

vedi letture

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a quattro giorni dal match contro il Milan. Di seguito le sue parole:

"Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento. lo sono tra quelli giovani (ride, ndr). Mancano 4 partite, vediamo come finiamo la stagione, ma siamo forti".

Cosa si aspetta del match contro il Milan? Berardi gli ha già segnato 11 gol.

"Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol (ride, ndr). Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona, non giochera Modric, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualita, vedremo domenica come finirà, abbiamo fiducia"

Che cosa le è rimasto di PSG-Bayern?

"Abbiamo la fortuna di poter assistere a queste partite, è stato un livello alto, alto, con giocatori top. Questo è quello che vogliamo vedere, ci sono stati 9 gol, potevano essere di più, ma sono stato molto, molto felice. Sono due grandi squadre e due grandi allenatori".

Resterà anche l'anno prossimo?

"Vediamo, dopo la stagione parlerò con il club per sapere se sono soddisfatti con me. lo voglio rimanere qui, giocare 2-3 stagioni e dopo fare vacanza (ride, ndr)".