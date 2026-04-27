Inter, Marotta: "Noi lo scorso anno penalizzati, forti della nostra correttezza"
(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Abbiamo appreso queste notizie dalla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e arbitri non graditi. Assolutamente no". Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, commenta così ai microfoni di Dazn l'inchiesta per frode sportiva della Procura di Milano che ha portato il designatore arbitrale Rocchi, indagato, ad autosospendersi. "La scorsa stagione abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate. Nella gara inter-Roma non ci è stato dato un rigore che poteva essere determinante. Ma al di là di questo siamo forti della nostra correttezza. Giocatori, squadra e società: siamo tutti molto tranquilli". (ANSA).
Pubblicità
L'Avversario
Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
3 Saelemaekers: "È in questi momenti che vedi la forza di un mister con il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto"
4 Allegri su Leao: "Sono un suo estimatore, ma da uno come lui non bisogna aspettarsi continuità di prestazioni"
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Pulisic penalizzato dal giocare senza un vero centravanti. Leao? Come prestazione è stata una delle migliori"
Andrea LongoniIl caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importanti
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com