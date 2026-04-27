Inter, Marotta: "Noi lo scorso anno penalizzati, forti della nostra correttezza"

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(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Abbiamo appreso queste notizie dalla stampa e siamo meravigliati. Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e arbitri non graditi. Assolutamente no". Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, commenta così ai microfoni di Dazn l'inchiesta per frode sportiva della Procura di Milano che ha portato il designatore arbitrale Rocchi, indagato, ad autosospendersi. "La scorsa stagione abbiamo avuto decisioni avverse, alcune acclarate. Nella gara inter-Roma non ci è stato dato un rigore che poteva essere determinante. Ma al di là di questo siamo forti della nostra correttezza. Giocatori, squadra e società: siamo tutti molto tranquilli". (ANSA).