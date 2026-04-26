Juventus, Kalulu a DAZN: "C'è stato grande equilibrio. Sapevamo che sono forti in ripartenza"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha dichiarato a DAZN dopo lo 0-0 contro il Milan: "C'è stato grande equilibrio. Sappiamo che loro sono forti in ripartenza. Sono deluso per non essere riuscito a fare assist, lo tengo per la prossima partita".
Sul giocare contro una squadra come il Milan: "E' una squadra che ti dà la sensazione di difendersi, ma poi con gente come Leao, Pulisic e Rabiot possono ribaltare l'azione".
Sullo spingersi in avanti: "Mi diverto tanto a giocare così. Quando si gioca per attaccare è più bello. Mi piace giocare così, è divertente".
Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A:
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
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