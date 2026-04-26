Juventus, Locatelli a DAZN: "Ci aspettavamo una partita così. Modric? Complimenti a lui per il campione che è"
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha commentato così a DAZN il pareggio contro il Milan: "Ci aspettavamo una partita così, potevamo girare la palla più velocemente, ma abbiamo provato a vincerla fino alla fine".
Sullo scontro con Modric: "Mi dispiace, è un peccato quando un campione deve uscire da una partita di più. Gli ho chiesto scusa alla fine, lui mi ha risposto che ho la testa dura. Complimenti a lui per il campione che è".
Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A:
MILAN-JUVENTUS 0-0
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.
JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli
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