Juventus, Spalletti a DAZN: " Sarà una partita difficilissima. Yildiz pronto ad entrare a partita in corso"

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Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha dichiarato a DAZN prima della sfida contro il Milan: "C'è un bel clima qui a San Siro. Dietro stanno spingendo, ma ce lo aspettavamo. E' una cosa normale avere la responsabilità vincere. Sarà una partita difficilissima. Il Milan ha un modo di giocare che ti dà la sensazione che è tutto a posto e poi da un momento all'altro ti puniscono. Dovremo essere bravi".

Su Yildiz: "Non riesce ad allenarsi al meglio, è tornato in gruppo solo nell'ultimo allenamento. E' anche una questione di rispetto nei confronti del gruppo, lo sa bene anche lui. E' pronto per entrare a partita in corso comunque".

Su David: "Sta crescendo soprattutto a livello relazionale. Tutti gli vogliono bene e quando c'è questa connessione è tutto più facile".

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.