Kelly a DAZN: "Stasera è importante, sappiamo quanto il Milan sia forte nelle ripartenze"

Kelly a DAZN: "Stasera è importante, sappiamo quanto il Milan sia forte nelle ripartenze"MilanNews.it
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Oggi alle 19:56L'Avversario
di Enrico Ferrazzi

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha dichiarato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan: "Sappiamo quanto sia importante stasera. Dobbiamo continuare sulla scia positiva e restare concentrati". 

Sulle ripartenze del Milan: "Sappiamo quanto il Milan sia forte nelle ripartenze. Ci siamo preparati bene, dobbiamo cercare di anticipare le loro intenzioni". 

Sulla partita: "Dobbiamo pensare solo a stasera e non al passato come la vittoria qui a San Siro contro l'Inter".

MILAN-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.