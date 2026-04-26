Verso Milan-Juve, Spalletti recupera Yildiz. C'è anche Vlahovic: le ultime

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Tutto pronto per Milan-Juve, con Luciano Spalletti che trova un recupero importantissimo. Come riporta il Corriere dello Sport, Kenan Yildiz è convocato e pure Dusan Vlahovic recupera, partirà dalla panchina.

Il numero Dieci, che ha lavorato tutta la settimana gestendo i carichi per esserci a San Siro, dovrebbe partire titolare. La decisione definitiva, tuttavia, sarà presa soltanto oggi. Nel caso di forfait, dal 1' ci sarà Boga.

Milan-Juve, questa sera in campo: i probabili 11 scelti da Massimiliano Allegri

Questa sera a San Siro si affronteranno Milan e Juventus, match che chiuderà la domenica di Serie A. Per una partita come quella di stasera Massimiliano Allegri si affida al Milan delle grandi occasioni. Il tecnico rossonero è infatti intenzionato a puntare sui suoi uomini migliori, le sue certezze: Maignan fra i pali e il trio di difesa composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Nei cinque di centrocampo torna titolare Saelemaekers dopo il turno di riposo di Verona, al fianco di Fofana, degli imprescindibili Modric e Rabiot, con Estupinan provato largo a sinistra visto che Bartesaghi in questi giorni non è stato al 100%. In attacco fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, chiamata ad una prova di forza importante per scacciare via tutti i fantasmi di queste settimane.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupinan

11 Pulisic 10 Leao

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi, 4Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers, Leao.

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