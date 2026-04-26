Juventus, i convocati di Spalletti: c'è Vlahovic, due defezioni
La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, valida per il 34° turno di campionato di Serie A Enilive e che si giocherà questa sera alle 20.45 a San Siro. Luciano Spalletti deve fare a meno sia di Cabal che di Milik ma ritrova tra i convocati Dusan Vlahovic. C'è anche, come ampiamente previsto, Kean Yildiz.
"Trasferta a San Siro per la Juventus che sfiderà questa sera il Milan. Il match sarà valido per il trentaquattresimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
MILAN-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David"
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