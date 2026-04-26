Juventus, i convocati di Spalletti: c'è Vlahovic, due defezioni

Juventus, i convocati di Spalletti: c'è Vlahovic, due defezioniMilanNews.it
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Oggi alle 12:24L'Avversario
di Francesco Finulli

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, valida per il 34° turno di campionato di Serie A Enilive e che si giocherà questa sera alle 20.45 a San Siro. Luciano Spalletti deve fare a meno sia di Cabal che di Milik ma ritrova tra i convocati Dusan Vlahovic. C'è anche, come ampiamente previsto, Kean Yildiz.

"Trasferta a San Siro per la Juventus che sfiderà questa sera il Milan. Il match sarà valido per il trentaquattresimo turno di campionato e andrà in scena alle ore 20:45. Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

MILAN-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David"