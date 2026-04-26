Serie A: Juve in partenza per Milano, recupera Yildiz e torna Vlahovic

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(ANSA) - TORINO, 26 APR - La Juventus è in partenza per Milano e del gruppo fanno parte anche Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Il fantasista turco ha recuperato pienamente dagli acciacchi ed è a completa disposizione, l'attaccante serbo torna nell'elenco dei convocati dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide contro Atalanta e Bologna. (ANSA).