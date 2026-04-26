live mn Verso Milan-Juve: Bartesaghi recupera. Anche Cardinale a San Siro

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LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Gimenez, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Yldiz, Zhegrova, Kostic, Openda, Miretti. All. Luciano Spalletti.

19.30 - Per Milan-Juventus di questa sera, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, apprende la redazione di MilanNews.it che è presente a San Siro anche Gerry Cardinale, founder e managing partner di RedBird. Il manager italoamericano in questo 2026 è riuscito ad essere più vicino fisicamente alla squadra rispetto al passato, presenziando in più occasioni nei match casalinghi a San Siro. L'ultima apparizione è stata ad inizio marco nel derby contro l'Inter, partita vinta dal Milan 1-0 con gol di Estupinan.

17.38 - Piccolo cambio in quella che dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo questa sera contro la Juventus. Racconta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, che sulla sinistra è molto probabile che ci sarà Bartesaghi. Nei giorni scorsi il giovane laterale non è stato al top e quindi Allegri ha provato Estupinan, in vantaggio fino a ieri sera. Questa mattina invece è stato provato nuovamente il classe 2005, che ritorna in vantaggio nel ballottaggio con l'ecuadoregno.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

15.30 - Milan-Juve, grande classico della Serie A e sfida per un posto in Champions. Questa sera a San Siro si affrontano terza contro quarta in classifica: entrambe le squadre cercano i tre punti per affrontare con serenità un finale di stagione che può ancora presentare insidie. Ma come arrivano le due squadre? Ne parla Maurizio Compagnoni in diretta a Sky Sport 24: “Arriva meglio la Juve rispetto al Milan, con Spalletti che ha meno problemi rispetto ad Allegri. Tutto sommato oggi la Juve un centravanti lo schiera, il Milan un centravanti proprio non ce l’ha. Troppi errori di mercato sono stati commessi negli ultimi due anni al Milan, sono stati spesi soldi, quasi buttati dalla finestra. Per questo credo che il lavoro di Allegri vada considerato ampiamente positivo. Vero, sono arrivati Modric e Rabiot e hanno fatto la differenza. Però per il resto è difficile trovare un’operazione che sia stata giusta da parte del Milan. La Juve il problema del centravanti ce l’ha, ma le ultime partite di David sono state incoraggianti. Il giocatore a me al Lille piaceva moltissimo”.

15.00 - Nel Milan ci sono cinque diffidati: Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao e Fofana; in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro il Sassuolo in programma domenica prossima a Reggio Emilia.

14.30 - Tutto pronto per Milan-Juve, big match che potrebbe rivelarsi fondamentale per la qualificazione Champions. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non mancheranno gli ospiti vip. Si parte dalla leggenda rossonera Ruud Gullit, il quale verrà premiato con il trofeo realizzato da Tiffany & Co. per l'ingresso ufficiale nella Hall of Fame del Milan. Presente anche l'ex tennista Dominic Thiem, grande appassionato di calcio.

14.00 - Bartesaghi sì o Bartesaghi no? Negli ultimi giorni il laterale sinistro non è stato al meglio e quindi Allegri è orientato a schierare Estupinan dall'inizio questa sera contro la Juventus. È tutto deciso? Racconta Claudio Raimondi, in diretta a SportMediaset XXL, che c'è ancora qualche dubbio. Le sue parole: “A Milanello c’è solo un dubbio, e verrà sciolto solo alle 17.15 con la riunione tecnica. Ovvero, chi giocherà sulla fascia sinistra? Nettamente favorito Estupinan, perché si è allenato con qualche acciacco Bartesaghi. Però Bartesaghi questa mattina ha dato segnali di brillantezza e potrebbe esserci ancora lui. Un dubbio reale ma molto dipenderà da come si sente l’Under 21. Estupinan non gioca da 4 partite e l’ultima non fu una buona prova all’Olimpico contro lo Lazio, una settimana dopo invece quella eclatante dove determinò il Derby”.

13.30 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERROTTI – ROSSI M

IV uomo: ZUFFERLI

VAR: ABISSO

13.00 - DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: domenica 26 aprile 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

12.30 - La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Milan, valida per il 34° turno di campionato di Serie A Enilive e che si giocherà questa sera alle 20.45 a San Siro. Luciano Spalletti deve fare a meno sia di Cabal che di Milik ma ritrova tra i convocati Dusan Vlahovic. C'è anche, come ampiamente previsto, Kean Yildiz.

12.00 | Rispetto alla vittoria del Bentegodi, saranno solamente due le novità proposte di Massimiliano Allegri: entrambe sulle fasce. A destra ritroverà la titolarità Saelemaekers, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Estupinan che ieri è stato provato al posto di Bartesaghi che non è al 100%. Per il resto non si cambia. Davanti a Maignan confermata la linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic che ha messo nuovamente il lucchetto domenica scorsa. In mezzo al campo insieme agli inamovibili Modric e Rabiot ci sarà Fofana. In attacco nuovamente fiducia ai due giocatori più contestati, a digiuno da troppo tempo: Leao e Pulisic.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi si gioca Milan-Juventus, big match che chiuderà la domenica della 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri e i bianconeri, anche in virtù della vittoria di ieri sera della Roma, si giocano moltissimo oggi in ottica qualificazione alla Champions League: la squadra di Spalletti paga tre punti da quella di Allegri che, a sua volta, ha 3 lunghezze di distacco dal Napoli secondo. I giallorossi sono a -5 dal Diavolo. Per avvinarvi alla supersfida di San Siro, in programma alle 20.45, rimanete sepre aggiornati con il live testuale di MilanNews.it! Restate con noi!